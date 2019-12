Sorteggio Europa League avversarie per Inter e Roma. Diretta-live

Nei sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League l’urna di Nyon ha decretato che l’Inter affronterà il Ludogorets e la Roma il Gent. Accoppiamento che sorride ai nerazzurri: la squadra di conte avrebbe potuto pescare Bayer Leverkusen, Shakthar, Eintracht Francoforte e Wolverhampton. Non è andata male neanche ai giallorossi di Fonseca, che se la vedranno con la formazione belga: l’andata sarà allo stadio Olimpico.

Europa League: le avversarie di Inter e Roma

Wolverhampton – Espanyol

Sporting Lisbona – Basaksehir

Getafe – Ajax

Bayer Leverkusen – Porto

Copenaghen – Celtic

APOEL – Basilea

Cluj – Siviglia

Olympiacos – Arsenal

AZ Alkmaar – LASK Linz

Club Brugge – Manchester United

Ludogorets – INTER

Eintracht Francoforte – Salisburgo

Shakhtar Donetsk – Benfica

Wolfsburg – Malmo

ROMA – Gent

Rangers – Braga

PRESENTAZIONE

Definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League tocca all’Europa League. Completata la fase a gironi, le 48 partecipanti che avevano iniziato la manifestazione sono diventate 24 dopo la promozione delle prime due di ciascun raggruppamento, cui si uniscono le 8 terze classificate degli otto gironi di Champions.

LE DATE

Alle ore 13 a Nyon via quindi alla procedura di accoppiamenti del primo turno ad eliminazione diretta, i sedicesimi di finale. Le gare di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, il ritorno è previsto per il 27. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18.55 e alle 21.00. La finale è in calendario per il 27 maggio 2020 a Danzica.

LE MODALITA’ DEL SORTEGGIO

Le squadre qualificate sono state suddivise in due fasce. Sono teste di serie le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze della fase gironi della Champions League e verranno accoppiate alle squadre della seconda fascia. Come per la Champions valgono i criteri che non possono incontrarsi squadre che erano inserite nello stesso girone e formazioni della stessa nazione e che le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

L’Italia ha perso una rappresentante, la Lazio, terza nel proprio girone, ma ha “guadagnato” l’Inter, bruciata dal Borussia Dortmund nel girone di Champions chiuso alle spalle del Barcellona.

LE 32 SQUADRE QUALIFICATE

Teste di serie: Ajax (Ola), Salisburgo (Aus), Inter (Ita), Benfica (Por), Siviglia (Spa), Malmo (Sve), Basilea (Svi), LASK (Aus), Celtic (Sco), Arsenal (Ing), Porto (Por), Espanyol (Spa), Gent (Bel), Istanbul Basaksehir (Tur), Braga (Por), Manchester United (Ing).

Non teste di serie: Shakhtar Donetsk (Ucr), Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Club Brugge (Bel), APOEL (Cip), FC Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Sporting Lisbona (Por), Cluj (Rom), Eintracht Francoforte (Ger), Rangers (Sco), Ludogorets (Bul), Wolfsburg (Ger), Roma (Ita), Wolverhampton (Ing), AZ Alkmaar (Ola).

I PERICOLI PER LE ITALIANE

Nonostante lo status di testa di serie l’Inter rischia un accoppiamento impegnativo. Sarebbe infatti meglio evitare due reduci dalla Champions già “testate” dalle italiane, ovvero Shakhtar e Bayer Leverkusen, ma anche Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e il Wolverhampton, fatale al Torino nel playoff di agosto.

Ancora maggiori, va da sé, i rischi per la Roma. I giallorossi sperano di non incrociare Ajax, Salisburgo e Benfica, ma anche quattro delle favorite per la vittoria finale, Siviglia, Manchester United, Arsenal e Porto.

