Serie C, tutto pronto per playoff e playout: abbinamenti, date e regolamento

Tutte le squadre qualificate per i playoff e i club che si dovranno affrontare ai playout: gli accoppiamenti, le date e tutto quello che c'è da sapere

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Tagliato il traguardo della regular season, la Serie C è pronta ad entrare nel vivo con le sfide dei playoff e dei playout. Chi saranno le altre promosse in Serie B dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia? E chi invece le ultime retrocesse in Serie D dopo Alessandria, Olbia e Brindisi? Il conta alla rovescia è iniziato e lo spettacolo sta per iniziare. A seguire tutte le info.

Serie C, le squadre ai playoff e il caso Taranto

Tutte le squadre già qualificate ai playoff di Serie C:

GIRONE A : Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23, Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento.

: Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23, Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento. GIRONE B : Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo, Rimini.

: Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo, Rimini. GIRONE C: Avellino, Benevento, Catania, Casertana, Taranto, Picerno, A. Cerignola, Crotone, Giugliano, Latina.

L’inizio dei playoff, fissato per il 4 maggio, è da confermare in vista del ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia finalizzato a recuperare i quattro punti di penalizzazione per violazioni amministrative relative ai mesi di settembre e ottobre 2023

Playoff, gli accoppiamenti della fase a gironi

Qui di seguito gli accoppiamenti del primo turno preliminare dei playoff in Serie C:

GIRONE A

Atalanta U23-Trento

Legnago Salus-Lumezzane

Giana Erminio-Pro Vercelli

GIRONE B

Gubbio-Rimini

Pescara-Pontedera

Juve Next Gen-Arezzo

GIRONE C

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

A. Cerignola-Giugliano

Le squadre qualificate al secondo turno preliminare dei playoff:

GIRONE A : Triestina.

: Triestina. GIRONE B : Perugia.

: Perugia. GIRONE C: Casertana.

Serie C, le squadre qualificate alla fase Nazionale

Le squadre qualificate al primo turno della fase nazionale dei playoff:

GIRONE A : Vicenza.

: Vicenza. GIRONE B : Carrarese.

: Carrarese. GIRONE C: Catania (vincitrice Coppa Italia di Lega Pro).

Queste le squadre qualificate per il secondo turno della fase nazionale dei playoff:

GIRONE A : Padova.

: Padova. GIRONE B : Torres.

: Torres. GIRONE C: Avellino.

Serie C, le sfide ai playout

Fiorenzuola-Novara

Recanatese-Vis Pesaro

V. Francavilla-Monopoli

Monterosi T.-Potenza

Serie C, le date dei playoff e playout

FASE A GIRONI

Primo turno fase a girone: (Sabato 4 Maggio 2024)

Secondo turno fase a girone: (Martedì 7 Maggio 2024)

FASE NAZIONALE

Primo turno fase nazionale: (Sabato 11 Maggio 2024) – ANDATA

Primo turno fase nazionale: (Martedì 14 Maggio 2024) – RITORNO

Secondo turno fase nazionale: (Sabato 18 Maggio 2024) – ANDATA

Secondo turno fase nazionale: (Martedì 21 Maggio 2024) – RITORNO

FINAL FOUR

Semifinale: (Sabato 25 Maggio 2024) – ANDATA

Semifinale: (Martedì 28 Maggio 2024) – RITORNO

Finale: (Domenica 2 Giugno 2024) – ANDATA

Finale: (Domenica 9 Giugno2024) – RITORNO

PLAYOUT SERIE C

Andata domenica 12 maggio, Ritorno domenica 19 maggio.

Il regolamento dei playoff

Parteciperanno 28 squadre al playoff, nove per ogni girone più la vincente della Coppa Italia, il Catania. La post season si dividerà in più step: la fase a girone, la fase nazionale e la final four. E alla fine verrà decretata la quarta squadra promossa in Serie B, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia.

LA FASE A GIRONI

In questo primo step si affronteranno le squadre dal quarto al decimo posto in classifica (quinta contro decima, sesta contro nona, settima contro ottava posto), in casa del club che si è posizionato meglio nella regular season. Le nove qualificate passeranno al secondo turno preliminare della prima fase, dove scenderanno in campo anche le quarte in classifica. Le sfide saranno a eliminazione diretta, senza possibilità di supplementari e rigori. E in caso di pareggio conterà sempre la graduatoria delle prime 38 giornate.

LA FASE NAZIONALE

Qui entreranno in gioco le sei qualificate dal turno precedente più le terze in classifica dei tre gironi e la vincente della Coppa Italia. La divisione per decidere gli accoppiamenti sarà per teste di serie. Le cinque che vinceranno proseguiranno la corsa nella seconda parte della fase Nazionale, insieme alle seconde della graduatoria della regular season. Ci sarà andata e ritorno (con il ritorno in casa della migliore nella graduatoria della regular season) e in caso di pareggio nelle due partite passerà la miglior classificata. Non ci saranno supplementari e rigori.

LA FINAL FOUR

Arriveranno a questa ultima fase quattro squadre, che si affronteranno nelle semifinali e poi nella finalissima in gare di andata e ritorno. Gli accoppiamenti saranno decisi dal sorteggio e in caso di pareggio ci saranno supplementari ed eventualmente i rigori.

Il regolamento dei playout

Si sfideranno la sedicesima contro la diciannovesima e la diciassettesima contro la diciottesima di ogni girone. E i match si disputeranno tutti perché il distacco tra le squadre da prendere in considerazione non è maggiore o uguale a 8 punti. Saranno due match: andata e ritorno in casa della migliore classificata nella regular season. Non è prevista la finale e chi perde retrocede direttamente. In caso di parità dopo i 180 minuti rimarrà in Serie C la squadra meglio piazzata nella graduatoria dopo le 38 giornate di rito.