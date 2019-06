Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi? La risposta di lei

La pubblicazione di una lettera, indirizzata a Sossio Aruta, da parte della sua compagna incinta ha posto dei seri interrogativi tra gli ammiratori della coppia, nata nel corso di Uomini e Donne, versione trono over.

Nel merito, Ursula Bennardo rivolgeva a Sossio delle domande per comprendere un cambiamento da lei percepito, a seguito della notizia della gravidanza e dell’arrivo dunque per ottobre della loro bambina, a cui verrà dato il nome di Bianca. Una versione, in qualche modo contrastante rispetto a quella dei social, su cui entrambi sono molto attivi.

Come già scritto, solo poche ore fa, i due avevano postato immagini di tenerezza familiare: Sossio che accarezza il pancione di Ursula su una spiaggia in prossimità di Taranto. Ursula che posta uno scatto del viaggio in auto che li vede diretti verso un impegno calcistico di Aruta.

Foto di normale serenità che non paiono aderenti alla presunta crisi che trapela dal tono della lettera su cui Ursula è tornata, nell’ultima story su Instagram. La dama, infatti, ha smentito quanto asserito in merito alla presunta crisi tra i due e ha confermato l’intenzione di voler sposare Aruta e di essere innamorata di lui.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2019 10:41