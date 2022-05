Southgate: "Tomori ha fatto una grande stagione col Milan, complimenti!"

24-05-2022 20:32

Nel corso di una conferenza stampa, il CT della Nazionale inglese Gareth Southgate ha fatto i complimenti a Fikayo Tomori per lo scudetto vinto con il Milan. Il difensore rossonero è stato convocato nel gruppo britannico per i prossimi impegni della Nations League.

“Prima di tutto bisogna fare i complimenti a Tomori e ad Abraham, per come si sono ambientati all’estero in un campionato diverso dal nostro. Hanno dovuto imparare una nuova lingua e integrarsi in un gruppo culturalmente differente. Fikayo ha disputato una grande stagione col Milan. Ora è con il morale altissimo per aver vinto lo scudetto. Gioca nel Milan, dove ogni settimana ci sono 70-80mila tifosi: è un tipo di pressione simile a quella che si prova giocando per la nazionale inglese. È un aspetto importante da considerare”.