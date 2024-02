Spagna, a Dani Alves 4 anni e mezzo di carcere per stupro

Il governo: "La nuova legge funziona". Mentre l'opposizione polemizza sullo sconto di pena

23-02-2024 10:12

Non ci fu consenso ed e’ stata violenza sessuale: Dani Alves, e’ stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Barcellona per aver stuprato una ragazza di 23 anni in discoteca il 30 dicembre 2022. Per l’ex stella brasiliana del Barca, della Juventus e del Psg, in carcere preventivo dall’arresto il 20 gennaio del 2023 per l’elevato rischio di fuga, la corte ha disposto anche 5 anni di liberta’ vigilata a fine pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno 1 km di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento.