Spagna-Francia, Deschamps delinea la strategia per battere la Roja

Il tecnico dei Blues Didier Deschamps ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League che si giocherà domani sera contro la Spagna di Luis Enrique. Queste le parole dell’allenatore transalpino, Campione del Mondo 2018, che tra le altre cose ha spiegato come è possibile battere le Furie Rosse:

“Hanno tante qualità come squadra, Luis Enrique ha ottimi giocatori a disposizione. Possono uscire facilmente dalla pressione, sanno come cavarsela in quelle situazioni. Sta a noi non sprecare troppe energie per rincorrerli. Ho le mie idee e la mia filosofia di gioco, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, ma giocare contro la Spagna sarà diverso”.

Deschamps non sente la pressione nonostante questa sia una partita molto importante, si tratta pur sempre di una competizione ufficiale UEFA:

“La vittoria ti aiuta e ti dà fiducia anche se non abbiamo fatto tutto bene contro il Belgio, ma abbiamo dimostrato di saper rimontare e cambiare la partita, di essere forti mentalmente contro la squadra prima nel ranking. Meglio avere quattro giorni di riposo. Vediamo domani, oggi restiamo concentrati. Dobbiamo recuperare al meglio le forze per puntare a vincere”.

Infine, dopo aver rasserenato tutto sulla positività di Rabiot: “Questa mattina abbiamo fatto altri test alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi”, ha parlato di due singoli giocatori della propria rosa, ovvero Pogba e Varane:

“Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità nel difendere, dovrà coprire più posizioni in mezzo al campo […] Varane la difesa a tre lo esalta se sta al centro. Con il Real Madrid ha giocato sulla destra, ma secondo me in posizione centrale può guidare meglio anche i compagni”.

OMNISPORT | 09-10-2021 19:37