Spagna-Francia, Luis Enrique: "Affrontiamo i più forti al mondo"

In vista della finale di Nations League tra Spagna e Francia, Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa: “La Francia è la squadra migliore al mondo a livello individuale. Basta vedere la rosa, giocano tutti nelle migliori squadre. Noi abbiamo il vantaggio di essere una squadra. Cercheremo di essere migliori di loro collettivamente. Il potenziale e la qualità dei tre davanti sono indiscutibili, possono cambiare le partite. Per loro non cambieremo di una virgola. Sono convinto che faremo una buona partita e che li metteremo in difficoltà. Chi gioca meglio vince, vogliamo imporre il nostro gioco e vincere”.

“Dobbiamo adattarci ma vogliamo fare la nostra partita, giocare palla tra i piedi e metterli in difficoltà con la nostra velocità – ha proseguito Luis Enrique – Io sono sempre ottimista. Vincere una finale con la nazionale è qualcosa di nuovo per quasi tutti. Sarebbe fantastico rendere felici i nostri tifosi. Certo che ho in mente la formazione. L’unico dubbio è Ferran Torres. Proveremo nella rifinitura per vedere se è in condizione. In caso contrario giocherà un altro”.

OMNISPORT | 09-10-2021 18:19