Spagna, la perdita di Hernangómez preoccupa Scariolo

Ancor prima di cominciare, l’avventura della Spagna ai Giochi olimpici parte in malo modo. La compagine di Sergio Scariolo infatti dovrà volare in Giappone senza Juancho Hernangómez, lussatosi la spalla nell’amichevole disputata contro la Francia e costretto a dare forfait per la rassegna a cinque cerchi.

“È un duro colpo perché Juancho è un membro molto amato del gruppo” ha rivelato il neo tecnico della Virtus Bologna.

“Indipendentemente dal suo talento e le sue qualità che sono uniche, porta sempre quel punto di gioia, positività, entusiasmo ed energia che a un gruppo un po’ veterano come il nostro ha sempre fatto molto bene”.

Oltre alle doti caratteriali però, il forfait di Hernangómez complica i piani olimpici della Spagna anche da un punto di vista tecnico.

“Non abbiamo in squadra un giocatore che lo può sostituire. Dobbiamo cercare aggiustamenti e trovare nuove formule. Probabilmente dovremo essere un po’ più flessibili, perché il quintetto che ha iniziato le partite era il quintetto campione del mondo e ci ha dato grandi garanzie ed equilibrio” ha commentato l’allenatore italiano.

OMNISPORT | 10-07-2021 10:16