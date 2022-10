Spal: Daniele De Rossi ha ufficializzato il suo staff

12-10-2022 14:26

Daniele De Rossi, nuovo allenatore della SPAL di Ferrara, che ha preso il posto in panchina di Davide Venturato, ha deciso di portare nel suo staff un totale di sei persone: il suo vice sarà Carlo Cornacchia (ex secondo di Ranieri), mentre saranno cinque i collaboratori: Guillermo Giacomazzi, il preparatore atletico Marcos Alvarez, il preparatore dei portieri Antonio Chimenti, il match analyst Simone Contran e infine l’amico storico Emanuele Mancini. Lo riporta il Corriere dello Sport. Per l’ex capitano della Roma è la prima esperienza ufficiale da allenatore, sino ad ora è stato collaboratore tecnico nella nazionale di Roberto Mancini.