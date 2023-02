SPAL, fiducia a tempo per De Rossi: a Venezia match decisivo

Direttamente da New York, patron Tacopina ha deciso di concedere ancora una partita all'ex Capitan Futuro prima di valutarne l'esonero

06-02-2023 12:08

Brucia ancora, in casa SPAL, la sconfitta interna per 4 a 3, maturata contro il Bari (che durante il match del “Mazza” era stato anche avanti di tre reti) nonostante un gol e un assist del neoacquisto di lusso Radja Nainggolan, la panchina di Daniele De Rossi comincia a traballa per davvero.

Sono appena due le vittorie colte dal giovane tecnico romano nelle ultime 12 partite e la squadra versa in condizioni preoccupanti in zona playout. A tutto ciò occorre aggiungere i “mal di pancia” dello stesso De Rossi, manifestati al termine di una campagna di rafforzamento invernale che a suo dire, Nainggolan a parte, non ha soddisfatto le richieste della vigilia. A questo punto, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero iniziate le riflessioni sul conto di De Rossi da parte di patron Joe Tacopina, che da New York avrebbe deciso di concedergli la prossima gara di Venezia – un autentico scontro diretto per la salvezza – prima di valutare un eventuale esonero.