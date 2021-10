Spal, il patron Tacopina innamorato di Colombo: "Il più forte della Serie B"

29-10-2021 16:49

Lorenzo Colombo ha già fatto innamorare tutti alla Spal, ed in particolare il patron dei ferraresi Joe Tacopina. Il presidente ha espresso grande ammirazione per l’attaccante del Milan (in prestito al club estense per questa stagione). Queste le sue parole, riportate da Milannews, nelle quali Tacopina loda il giovane attaccante, pronosticandone un futuro luminoso:

“È l’attaccante più forte della B, ha 19 anni: è incredibile. Avrà un grande futuro, ma per ora è un pezzo di cuore della Spal. Il nostro progetto avrà bisogno di tempo per svilupparsi al meglio, la squadra è davvero molto giovane anche se ha tanto potenziale e può crescere ancora. Questo sarà l’anno della ripartenza, di una nuova fondazione”.

