Spal, la Curva Ovest avvisa gli 'occasionali'

Sabato alle 18 allo stadio Mazza si gioca Spal-Juventus, ma l'arrivo a Ferrara della capolista del campionato oltre che della squadra più tifata d'Italia rappresenta indubbiamente un piccolo evento nell'arco della stagione. Tanto da indurre la tifoseria organizzata di casa a mandare un avviso alla cittadinanza.

La Curva Ovest Ferrara ha infatti pubblicato un comunicato su Facebook in cui si invitano i concittadini di fede bianconera a non esporre simboli di "juventinità" nei settori dello stadio non riservati alla tifoseria ospite. Specie in un momento decisamente delicato per la squadra allenata da Luigi Di Biagio.

"Sabato – si legge nella nota – si preannuncia un Paolo Mazza tutto esaurito, quindi, inutile nascondersi dietro un dito, ci saranno anche moltissimi tifosi occasionali che non verranno per la nostra Spal. A questi chiediamo di essere intelligenti, rispettosi e di tenere ben a mente che il Paolo Mazza è casa nostra! Portategli il rispetto che merita! non vogliamo vedere nè all'interno nè davanti alla curva, sciarpe, abbigliamento e nessun tipo di gadget coi colori bianconeri! Prima di entrare nella casa di altri accertatevi di conoscerne e di rispettarne le regole! Ps: ovviamente non ci riferiamo al settore ospiti".

SPORTAL.IT | 22-02-2020 12:09