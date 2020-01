Spal, Semplici suona la carica

Alla vigilia della partita tra la sua Spal e l'Hellas Verona, il tecnico degli estensi Leonardo Semplici ha caricato i suoi in conferenza stampa: "Più che un confronto diretto, è una partita da provare a vincere. Veniamo da una bellissima vittoria su un campo difficile come quello del Torino contro una grande squadra, quindi domani bisognerà provare a fare sicuramente una grande prestazione"

"Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che in questo girone d'andata ha fatto molto bene – ha aggiunto l'allenatore toscano -, ma anche loro sanno che in caso di sconfitta si riaprirebbero i giochi che riguardano la salvezza. Giocheremo nella maniera più giusta possibile, sapendo che non abbiamo niente da perdere, che affrontiamo una squadra che ha dato del filo da torcere a tutti, con un'identità di gioco importante. Ci siamo preparati per questo".

SPORTAL.IT | 04-01-2020 22:04