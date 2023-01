Spal, Tacopina annuncia Nainggolan: "Radja ancora un giocatore top al mondo"

Il numero uno del club: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta".

27-01-2023 19:55

Ormai è tutto fatto, tra pochi giorni Radja Nainggolan sarà ufficialmente un nuovo giocatore della SPAL. A dare la conferma è stato lo stesso presidente Tacopina ai microfoni di Itasportpress.

Queste le sue parole sull’arrivo di Nainggolan: “Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali“.

