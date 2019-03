Spalletti, sorpresa sul web per i 60 anni

L’Inter apre il suo account Twitter e la sua pagina Facebook con gli auguri a Luciano Spalletti, che compie oggi 60 anni. Un gesto d’affetto nei confronti dell’allenatore nerazzurro, che tra infortuni e il caso Icardinon sta vivendo di certo un periodo facile. Ma il vero regalo a Spalletti arriva però nei commenti che i tifosi lasciano sotto i due post. Soprattutto nella prima parte della stagione, il tecnico toscano era stato spesso criticato, accusato di essere incapace di dare un gioco all’Inter e di non saper sfruttare a dovere la rosa a disposizione, con una buona fetta di tifosi nerazzurri che erano arrivati a chiederne anche l’esonero. Almeno a giudicare dai commenti dei follower agli account dell’Inter, ora la situazione pare essere decisamente diversa.

“VERO INTERISTA”. Sul web, infatti, la stragrande maggioranza dei tifosi interisti rivolge parole d’affetto a Spalletti, ringraziandolo di quanto sta riuscendo a fare in un momento tanto complicato per il club e per la squadra. Spalletti, in particolare, sembra apprezzato per essersi comportato spesso “da vero interista”. “Buon compleanno a una persona che ha capito che cos’è l’Inter, in mezzo a un mucchio di profittatori che si diverte a giocare alle spalle dell’FC Internazionale”, si legge in un commento e c’è anche chi si dice offeso dai possibili sostituti del tecnico toscano sulla panchina dell’Inter: ”Auguri mister – scrive un altro tifoso -. Almeno tu in talune circostanze ci hai messo un po’ di interismo… e quando leggo accostato all’Inter il nome di Conte o Allegri… la sento un offesa per i nostri colori!!!”.

POCHE CRITICHE. Certo non mancano le critiche (“auguri! ma speriamo che il prossimo lo festeggi altrove”, si legge in un commento), ma sono rare rispetto agli attestati di stima. “Auguri Mister. Uno dei pochi a metterci sempre la faccia. Allenare in un caos simile non è da tutti”, spiega un tifoso “spallettiano”. A poche ore dal delicato match con l’Eintracht, Spalletti può caricarsi pensando di avere dalla sua parte gran parte del mondo interista.

SPORTEVAI | 07-03-2019 09:40