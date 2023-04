Spalletti: “Stimo Pioli, oggi ci dobbiamo divertire”

Spalletti ad Amazon Prime: “Dobbiamo vivere le emozioni, se una serata te la guadagni con sudore e sacrificio poi non devi avere rimpianti”

12-04-2023 20:23

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime per commentare il match di questa sera, in Champions League, contro il Milan.

Le parole di Spalletti: “Prima di tutto dobbiamo divertirci in questa serata, dobbiamo vivere le emozioni in tutta la sua ampiezza, non solo in profondità. Se una serata te la guadagni con sudore e sacrificio poi non devi avere rimpianti”.

Un commento sulle assenze del Napoli: “Quando si ha a che fare squadre di questo livello, parlo dei miei e del Milan, ci sono tanti campioni: i campioni sanno mettere a posto quello che manca dalle giocata degli altri, altrimenti che campioni sono? Mi aspetto la stessa disponibilità e qualità nell’andare a sostituire chi manca. Se tu riesci a mettere 20 punti di differenza da un avversario nei quarti di finale di Champions League vuol dire che hai valore e te lo sei meritato”.

Prosegue poi chiarendo la scelta di Elmas: “Ha giocato poco perché si gioca in 11. Ho fatto altre scelte, ma merita di giocare sempre”.

In chiusura Spalletti ha parlato dell’avversario Stefano Pioli: ”Io ne conosco diversi di allenatori, molti li stimo per quello che hanno fatto e per il lavoro, lui è uno di questi”.