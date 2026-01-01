Speciale L'Inter fa 21
L'Inter vince con ampio margine il suo 21° scudetto. Protagonisti, pagelle e momenti che hanno scandito un percorso trionfale
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Inter campione, il pagellone: nessuno come Lautaro, c'è una delusione
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Scudetto Inter, i momenti chiave della cavalcata nerazzurra
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Scudetto Inter: complimenti dalle rivali, ma De Laurentiis Jr provoca
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Inter, la vera festa ci sarà col Verona: i preparativi e i premi
Cresce l'attesa in casa nerazzurra: dopo 37 anni il club di Viale della Liberazione potrebbe festeggiare il tricolore al Meazza. Festeggiamenti in programma il 17 maggio
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Inter, dove sarà la festa scudetto: cosa chiede Chivu in regalo
Il tecnico nerazzurro a un passo da un’impresa riuscita solo prima della guerra. Intanto chiede rinforzi per costruire un ciclo vincente.
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Marotta League al contrario: l'Inter esplode, il dossier dei torti
L'ennesima decisione arbitrale contro i nerazzurri scatena frecciate e ironie: le parole di fuoco del numero uno nerazzurro a margine della riunione di Lega.
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Inter, Chivu rinnova ma vuole un nuovo modulo: sarà rivoluzione
Per il tecnico pronto un contratto fino al 2028, ma i vertici del club spingono per passare alla difesa a 4: Koné, Diaby e Palestra gli obiettivi principali, occhio a Thuram che potrebbe partire
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La promessa di Marotta, la sigaretta di Chivu e la scommessa di Lautaro
Nerazzurri campioni d’Italia: Marotta esalta il tecnico Chivu e detta la linea sul mercato. Retroscena, strategie e protagonisti del 21° scudetto nerazzurro.