"Speravo de Morì Prima": la serie su Totti arriva in tv

Arriva a marzo, su Sky, la serie tv su Francesco Totti, “Speravo de Morì Prima”.

A interpretare l’ex numero 10, il figlio di Sergio Castellitto, Pietro. La serie, Sky Original, andrà in onda a marzo su Sky e sarà in streaming su Now Tv.

Basata sul libro di Paolo Condò, “Un Capitano” è diretta Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle

Racconterà la fine del lungo percorso del Capitano della Roma con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera e unendo l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel tormentato periodo prima del ritiro, e la vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera.

OMNISPORT | 19-01-2021 15:20