Spezi, Nzola confessa la squadra dei sogni

Tornato a La Spezia dopo il fallimento del Trapani, M’Bala Nzola ha ritrovato quel Vincenzo Italiano con cui ha vissuto stagioni d’oro tanto in Sicilia quanto con gli Aquilotti, condotti in Serie A.

E l’impatto con la massima serie per l’attaccante classe ’96 è stato ottimale, al punto da affermarsi come una delle rivelazioni del campionato.

Intervistato da ‘Qs’, Nzola ha rivelato la squadra per la quale sogna di giocare: “Il Lione è la mia squadra del cuore, sarebbe bello in futuro poter indossare quella maglia. Un’altra sfida che mi piacerebbe vivere sarebbe quella di giocare nel Chelsea, ma per ora penso solo alla maglia bianca dello Spezia ed è con questi colori che voglio arrivare il più in alto possibile”.

Un altro obiettivo è approdare nella Nazionale dell’Angola, la patria dei suoi genitori: “Indossare la maglia dell’Angola sarebbe un sogno. Ci sono stati diversi contatti, una volta sistemate le pratiche burocratiche per essere convocato spero di poter difendere i colori della nazione dei miei genitori”.

OMNISPORT | 09-01-2021 12:50