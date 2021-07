Spezia: altri quattro positivi al Covid-19

Continua a espandersi il focolaio di Covid-19 che da oltre una settimana sta interessando la rosa e lo staff dello Spezia, attualmente in ritiro a Prato allo Stelvio. L’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo ha evidenziato la positività al virus di un altro calciatore e di tre membri dello staff. Complessivamente sono undici al momento i calciatori e tre i membri dello staff che hanno contratto il virus. Un dodicesimo calciatore, che non era partito per il ritiro, è tornato negativo. La squadra continua a svolgere allenamenti individuali e a seguire tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

OMNISPORT | 21-07-2021 19:39