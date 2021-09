Spezia-Juve: Antiste esulta con dito sulle vene, ecco la spiegazione

Non è bastato per battere la Juventus ma quando Janis Antiste ha spedito in rete il pallone del momentaneo 2-1 per lo Spezia nella sfida con i bianconeri hanno vacillato in tanti. Prima per un possibile nuovo scivolone clamoroso della squadra di Allegri e poi dopo aver visto l’esultanza del giovane francese (FOTO). Il classe 2002 si è portato un dito sulle vene del braccio, quasi a simulare una persona che si droga ma in realtà non ci sono collegamenti con le sostanze stupefacenti.

Antiste ha imitato ex star Lakers nell’esultanza

Antiste ha esultato come fece cinque anni fa D’Angelo Russell, all’epoca guardia dei Los Angeles Lakers, che dopo una prestazione da 39 punti coronata dal tiro decisivo si indicò le vene urlando “ice in my veins”, che significa “ho il ghiaccio nelle vene”, intendendo il sangue freddo.

Antiste è un miracolato, da piccolo ha rischiato di morire

Storia particolare quella del gioiellino dello Spezia che da piccolo ha rischiato di morire. Aveva appena un anno quando rimase coinvolto in un grave incidente automobilistico con i suoi genitori, durante una vacanza. Fortunatamente rimase illeso, ma fu un vero miracolo: “La macchina era completamente distrutta, e quando sono arrivati i soccorsi erano convinti che fossimo tutti morti. Grazie al cielo siamo sopravvissuti“.

I tifosi increduli: fanno gol tutti alla Juve

In pochi conoscevano Antiste prima della gara di ieri sera e sui social gli stessi tifosi della Juve sono apparsi increduli: “Non ci credo: stiamo perdendo contro Aristippo, Aristodemo e Antiste… Un pianto greco” o anche: “Certo che segnano proprio tutti. Mah chi è questo”, oppure: “Pensavo fosse un collutorio ma da oggi uno dei miei calciatori preferiti”

Non mancano commenti sarcastici: “ANTISTE: “BONUCCI NE DEVE MANGIARE DI PASTASCIUTTA” e infine: “Il gol di Antiste non vale perché ha 19 anni, deve ancora crescere“

SPORTEVAI | 23-09-2021 08:22