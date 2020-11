Spezia-Juve: Gyasi e il retroscena su Ronaldo

I sogni si realizzano. Emmanuel Gyasi fino a tre anni fa giocava in Serie C, oggi invece è un titolare dello Spezia in Serie A. E domenica ha sfidato Cristiano Ronaldo, realizzando un sogno.

L’attaccante italiano di origini ghanesi, nato a Palermo e cresciuto in Piemonte, ha raccontato al giornalista ghanese Ashesh Gyamera le emozioni dopo aver giocato e potuto parlare con CR7.

“Dopo la gara ho parlato con Cristiano Ronaldo prima di lasciare il campo. Gli ho detto che è un modello di ispirazione per me e per quasi tutti i calciatori, soprattutto i giovani. Mi ha ringraziato e mi ha detto di lavorare duro e spingere per realizzare i miei sogni, perché nella vita si può realizzare tutto”.

Gyasi va ancora alla caccia del suo primo goal in Serie A con lo Spezia. Per ora si è dovuto accontentare di un assist contro l’Udinese.

OMNISPORT | 04-11-2020 12:43