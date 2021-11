Spezia, Motta: "Zero turnover, prima dell'Inter c'è il Bologna"

27-11-2021 17:10

In vista di Spezia-Bologna, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Non faremo turnover in vista dell’infrasettimanale, affronteremo partita in partita e domani chi sarà in rosa sarà chi è pronto per domani, mancherà solo Leo Sena. Poi penseremo alle altre. In casa abbiamo possibilità di fare una grande partita e ottenere il nostro risultato. Fuori casa, con squadre di valore e qualità, come Atalanta, Verona e le altre, abbiamo vinto solo meritatamente a Venezia, anche se a Cagliari il risultato è stato giustificato da un episodio in campo”.

“In tutte le altre abbiamo fatto una buona prestazione ma gli avversari hanno meritato di vincere – ha ammesso Motta -. Domani siamo in casa, dobbiamo continuare a fare le partite fatte fino ad oggi e cercheremo di cambiare il rendimento in trasferta, anche se alla prossima ci sarà l’Inter. Ma ci penseremo in seguito, ora c’è il Bologna”.

OMNISPORT