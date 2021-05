Spezia, Nahuel Estevez verso l'addio

È stato uno dei protagonisti della storica salvezza dello Spezia, ma la sua avventura con la maglia della compagine ligure potrebbe già essere giunta al capolinea a meno di un anno dal suo inizio.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, lo Spezia ha deciso di non riscattare Nahuel Estevez.

Il centrocampista argentino era arrivato in Italia lo scorso 21 settembre dall’Estudiantes con la formula del prestito con diritto di riscatto, diritto che non verrà fatto valere.

Estevez, classe 1995, è stato uno dei giocatori più utilizzati da Vincenzo Italiano visto che, nonostante non sia stato costretto a saltare quattro partite a causa del Coronavirus, ha comunque totalizzato 27 presenze nel corso dell’ultimo campionato di Serie A, alle quali vanno aggiunte altre due in Coppa Italia.

Per lui si profila quindi un ritorno in Argentina, in attesa magari di capire se ci saranno altre società nostrane disposte a puntare ancora su di lui e quindi a riportarlo in Italia.



OMNISPORT | 29-05-2021 16:55