Spezia, parla il vice di Gotti: "Fatto tutto quello che potevamo"

Lorieri, spalla del tecnico dei liguri, ha commentato la prestazione dei ragazzi nella gara persa di Bologna.

27-01-2023 22:28

Per un problema fisico Luca Gotti non si è presentato davanti alla stampa dopo la sconfitta del suo Spezia in casa del Bologna. Ai microfoni di Dazn c’era però il suo vice Fabrizio Lorieri: “Avevamo già avuto delle difficoltà in settimana, con qualche giocatore fermo. Abbiamo interpretato la partita in maniera giusta, poi abbiamo avuto la sostituzione forzata di Kovalenko e altre situazioni per cui siamo dovuti intervenire”.

Lorieri ha dunque precisato: “Tutto sommato abbiamo fatto quello che potevamo fare, anche se questa è una sconfitta che non ci fa piacere. Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare con Gyasi, abbiamo cercato di fare il massimo che potevamo”. Lo Spezia ha sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.