Spezia-Sampdoria, Italiano: "La vittoria col Napoli deve darci fiducia"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, in vista della sfida contro la Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa: “La squadra di Ranieri ha un’identità ben precisa, ha fatto un ottimo finale dello scorso campionato e sta ottenendo risultati di valore come l’ultima vittoria sull’Inter. Ha giocatori che possono risolvere le partite in qualsiasi momento e una grande solidità nella fase di non possesso. Tutti si sacrificano e ripartono velocemente. Noi dovremo stare attenti a non forzare le giocate e non perdere palloni per il loro contropiede. Contro squadre come la Sampdoria serve qualità altrimenti ti castigano, spero che la vittoria di Napoli abbia dato qualcosa in più a tutti”.

Passo indietro a mercoledì: “A Napoli abbiamo abbiamo fatto gol in dieci portando a casa un risultato importante che ci ha permesso di allenarci con più serenità. Non è stato semplice non fare punti per tante partite quando invece li meritavamo ma a Napoli, anche se non siamo stati come altre volte, abbiamo vinto senza mai mollare contro una squadra di alto livello che ci ha messo sotto in molte occasioni. Avevamo bisogno di una vittoria per uscire da un momento negativo e quindi sono contento per i miei ragazzi perché fare prestazioni senza portare a casa punti può diventare frustrante. La vittoria di Napoli è stata una liberazione per tutti, sappiamo soffrire e lo abbiamo dimostrato. Il campionato è ancora lunghissimo e mi auguro che il risultato possa aver dato fiducia ai ragazzi e i risultati si possano vedere già contro la Sampdoria”.

OMNISPORT | 10-01-2021 13:51