Il tecnico ligure: "Siamo usciti dal campo dopo il raddoppio del Torino, c'è modo e modo di perdere; ora speriamo nei risultati degli altri".

27-05-2023 18:35

Rischia di aver commesso il passo fatale lo Spezia di Leonardo Semplici, che si sente spalle al muro dopo la quaterna rifilata dal Torino al Picco: “Dopo lo 0 a 2 lo Spezia è sparito dal campo in maniera inspiegabile; abbiamo fatto male, il Torino ha valori differenti da noi, ma si deve perdere in un altro modo. Ora dobbiamo mettere ordine alle idee e sperare che le altre squadre facciano risultati come il nostro, altrimenti non sarà facile salvarsi. A Roma serve un altro spirito e un’altra mentalità: lo dobbiamo ai nostri tifosi. La responsabilità è mia, non ho trasmesso ai ragazzi l’importanza di questa gara: dovevamo avere maggiore spensieratezza e meno tensione, ma a questo punto non abbiamo nulla da perdere. Shomurodov? Fuori per scelta tecnica”.