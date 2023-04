Spezia, Semplici: “Serve qualche gol in più”

Il tecnico dei liguri in conferenza stampa: “Monza? Sono una bella squadra, giocano con un calcio propositivo”

26-04-2023 15:14

Lo Spezia di Leonardo Semplici, nella prossima giornata di campionato, affronterà in trasferta il Monza di Raffaele Palladino.

Mister Semplici, nel corso della conferenza stampa ha affrontato diverse tematiche specialmente l’assenza della vittoria: “ Contano i punti, stiamo lavorando per fare più punti possibile e prima possibile. L’importante è che la squadra riesca a trovare equilibrio che stiamo trovando e abbia la mentalità di fare la gara contro chiunque, creando presupposti per fare più di un gol. Ci vuole sempre equilibrio, il dispiacere è soprattutto per i ragazzi che stanno lavorando con intensità, umiltà, c’è un gruppo eccellente e chi entra lo fa nella maniera giusta. È un aspetto importantissimo per questo

Prosegue poi dicendo cosa manca per ottenere i tre punti: “Alla fortuna non credo molto, così come alla sfortuna. Gli episodi fanno cambiare risultati e giudizi, ma i ragazzi stanno lavorando per ottenere punti. Bisogna guadagnarselo, lavorare con attenzione, prepararsi sempre meglio. Stiamo facendo un percorso sufficiente, ma non è sufficiente per arrivare ai tre punti. Tutti insieme dobbiamo fare qualcosa di più, stiamo lavorando per questo. Magari serve qualche gol in più e qualche gol subito in meno, ma stiamo lavorando, siamo fiduciosi e faccio i complimenti ai nostri tifosi, che anche Genova erano in un gran numero. In queste partite finali anche loro saranno importantissimi, ci sono sempre vicini e la salvezza passa non solo dalle prestazioni della squadra ma anche dalla vicinanza che la tifoseria ha sempre dimostrato a questa squadra. Li ringrazio”.

Un parere poi sulla prossima gara contro il Monza: “Sono una bella squadra, giocano bene, giocano con un calcio propositivo e vengono da un momento bello, perché sono in striscia positiva. Hanno giocatori interessanti, un allenatore bravo, una società che conosciamo bene, ma noi non dobbiamo guardare troppo l’avversario ma in casa nostra, provando a fare la gara come sempre, cercando di essere più cinici in certe situazioni perché non si può sempre creare e non realizzare. Dobbiamo essere bravi, ma i ragazzi stanno capendo quello che io pretendo da loro e quindi venerdì sarà una partita difficile ma sono convinto che faremo una bella prestazione attraverso cui dovremo fare risultato”.