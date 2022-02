Spezia, Thiago Motta: "Non dobbiamo avere paura di nessuno"

19-02-2022 19:13

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima della gara del Dall’Ara contro il Bologna. Lo Spezia ha vinto solo una delle nove sfide di campionato (tra Serie A e B) negli anni 2000 contro il Bologna: 2-0 nel febbraio 2007 in cadetteria (3N, 5P).

Queste le parole di Thiago Motta:

“Non dobbiamo temere nessuno, solo rimanere concentrati in allenamento e pensare alla partita che verra’ dopo. Spezia fortunato? Io non credo alla fortuna, io credo nel lavoro. Siamo rimasti in partita fino alla fine contro un’avversaria che lotta per l’Europa”.

Sulle condizioni di Maggiore:

“Io lo vedo bene. Ha giocato tantissimo, ma sara’ dei nostri. Quando lo vedremo piu’ stanco gli daro’ riposo. Da’ il massimo in allenamento e in partita, e’ importante per quanto porta alla squadra”.

Una considerazione anche sul Bologna di Mihajlovic:

“Rosa esperta e un grande allenatore. Loro con il 3-4-3? Spesso lo hanno fatto, con Soriano che avanza tra le linee. Ma possono cambiare le caratteristiche con Barrow, Arnautovic e Orsolini. Dovremo essere capaci a capire come si schiereranno e adeguarci”.

