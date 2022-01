28-01-2022 12:14

Leonardo Spinazzola si allenerà ancora qualche giorno a Trigoria, entro fine febbraio sarà visitato dal professore che lo ha operato sette mesi fa, poi l’idea è di tornare in campos con la Roma in primavera con l’obiettivo di riprendere la piena forma per l’inizio della prossima stagione. Anche Mourinho, qualche settimana fa, aveva confermato questa tabella di marcia.

OMNISPORT