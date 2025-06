Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 12 giugno

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV per oggi, con calcio, basket, tennis, ciclismo e atletica leggera.

Una giornata ricca di appuntamenti sportivi imperdibili quella di oggi, con una varietà di discipline che sapranno appassionare ogni tipo di tifoso e appassionato. Tra i protagonisti della programmazione troviamo il basket con le sfide di Serie A che vedono la Virtus Bologna affrontare Brescia in più dirette su diversi canali free. Il calcio giovanile si distingue con la partita degli Europei U21 tra Ucraina e Danimarca, trasmessa in chiaro su Rai Sport, mentre il calcio a 5 maschile vede la sfida tra Feldi Eboli e Napoli su Sky Sport Calcio. Gli appassionati di ciclismo possono seguire la 5a tappa del Giro del Delfinato su Rai Sport, Eurosport e altri canali, godendosi le tappe più impegnative del percorso. Il tennis, con ATP & WTA, offre un pasto abbondante di match in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Infine, l’atletica leggera si fa sentire con la Diamond League da Oslo, disponibile su Sky Sport e Rai Sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

20:00 Diamond League, Oslo (Sky Sport Max, Sky Sport 1, Rai Sport)

Basket

20:30 Serie A, Virtus Bologna-Brescia (Nove)

Calcio

18:00 Europei U21 Slovacchia 2025, Ucraina-Danimarca (Rai Sport)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Serie A Futsal, Feldi Eboli-Napoli (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:25 Giro del Delfinato, Saint-Priest – Macon (182,6 km) (5a tappa) (Eurosport)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis)

