Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 19 giugno: torna in campo l'Inter Miami di Messi

Scopri tutti gli eventi di calcio, basket, tennis e ciclismo femminile in diretta oggi sulle principali emittenti italiane.

La giornata di oggi propone una ricca offerta sportiva con tante discipline protagoniste sulle principali emittenti televisive. In primo piano troviamo il calcio con il Mondiale per club Usa 2025, che vedrà in campo squadre di alto livello come Palmeiras, Inter Miami e PSG, con molte partite visibili su Dazn e anche in chiaro su Italia 1. Il basket sarà presente sia con l’NBA, dove si disputa Indiana-Oklahoma City, ma anche con il basket femminile che propone gli incontri dell’EuroBasket con la nazionale italiana impegnata contro Slovenia e altre sfide di rilievo trasmesse in chiaro e su Sky Sport. Non mancano gli appassionati di tennis, con i quarti di finale dell’ATP Challenger 125 di Sassuolo e ulteriori appuntamenti ATP & WTA su Sky Sport. Per gli amanti del ciclismo femminile, la quinta tappa del Giro di Svizzera è in programma con la partenza da La Punt e arrivo a Santa Maria in Calanca, trasmessa in diretta su Eurosport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

2:30 NBA: Indiana-Oklahoma City (Sky Sport NBA, Sky Sport 1)

Basket Femminile

17:30 EuroBasket: Serbia-Lituania (Sky Sport 1)

21:00 EuroBasket: Italia-Slovenia (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1, Sky Sport Arena)

Calcio

0:00 Mondiale per club Usa 2025: Seattle Sunders-Atletico Madrid (Dazn)

3:00 Mondiale per club Usa 2025: PSG-Botafogo (Dazn)

18:00 Mondiale per club Usa 2025: Palmeiras-Al Ahly (Dazn)

21:00 Mondiale per club Usa 2025: Inter Miami-Porto (Dazn, Italia 1 in chiaro)

Ciclismo Femminile

14:50 Giro di Svizzera (5a tappa): La Punt – Santa Maria in Calanca (183,7 km) (Eurosport)

Tennis

11:00 ATP Challenger 125 Sassuolo: 1^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

13:00 ATP Challenger 125 Sassuolo: 2^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

15:00 ATP Challenger 125 Sassuolo: 3^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

20:00 ATP Challenger 125 Sassuolo: 4^ Quarto Di Finale (Sky Sport Max)

11:30 ATP & WTA: Diretta su Sky Sport Tennis

11:30 ATP & WTA: Diretta su Sky Sport 1

