Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 giugno 2025

Scopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV di oggi, con calcio, basket, ciclismo, hockey e tennis.

La giornata di oggi si presenta ricca di appuntamenti sportivi per gli appassionati italiani. Si potranno seguire in diretta diverse discipline come il basket, il calcio, il ciclismo, l’hockey su pista e il tennis. Il basket NBA propone l’attesissimo confronto tra Indiana e Oklahoma City in due diverse trasmissioni, entrambe a pagamento su Sky Sport. Per gli amanti del ciclismo, prosegue il Giro del Delfinato con la cronometro a Charmes-sur-Rhone – Saint-Peray e la 4a tappa, trasmesse rispettivamente su Eurosport e Rai Sport in chiaro. L’hockey su pista della Serie A1 vede il confronto fra Lodi e Trissino, con diretta gratuita su Rai Sport. Sul fronte del calcio, l’evento clou è la partita degli Europei U21 Slovacchia 2025 tra Italia e Romania, visibile in chiaro su Rai 2. Infine, il tennis domina le trasmissioni Sky con la copertura dell’ATP & WTA, disponibile su due canali Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, entrambi a pagamento. Una giornata fitta di sport, perfetta per seguire live le migliori competizioni del momento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Indiana-Oklahoma City (Sky Sport 1, a pagamento)

NBA: Indiana-Oklahoma City (Sky Sport 1, a pagamento) 02:30 NBA: Indiana-Oklahoma City (Sky Sport NBA, a pagamento)

Calcio

21:00 Europei U21 Slovacchia 2025: Italia-Romania (Rai 2, in chiaro)

Ciclismo

15:25 Giro del Delfinato: Charmes-sur-Rhone – Saint-Peray (17,7 km) (4a tappa. Cronometro) (Eurosport, in chiaro)

Giro del Delfinato: Charmes-sur-Rhone – Saint-Peray (17,7 km) (4a tappa. Cronometro) (Eurosport, in chiaro) 15:50 Giro del Delfinato: 4a tappa (Rai Sport, in chiaro)

Hockey su pista

20:45 Serie A1: Lodi-Trissino (Rai Sport, in chiaro)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)

