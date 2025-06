Sport oggi in tv, la programmazione di venerdì 13 giugno 2025: c'è la sesta tappa del Delfinato

La programmazione tv di oggi per gli appassionati di basket, ciclismo, rugby e tennis

La giornata di sport di oggi offre un palinsesto ricco e variegato dedicato agli appassionati di basket, rugby, tennis, ciclismo e calcio a 5 maschile. Fin dalle prime ore del mattino, spazio all’NBA con la sfida tra Indiana e Oklahoma City trasmessa in esclusiva su Sky Sport NBA e Sky Sport 1, per poi passare al rugby con il match del Super Rugby Crusaders-Blues, proposto su diverse piattaforme pay come Sky Sport 1 e Sky Sport Max. Il tennis, con il doppio appuntamento dedicato ai tornei ATP & WTA, viene trasmesso su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1 a partire dalle 11 del mattino. Nel pomeriggio entra in scena il ciclismo con la 6a tappa del Giro del Delfinato, seguita in diretta da Rai Sport ed Eurosport con due differenti coperture, una delle quali gratuita. In serata, il basket torna protagonista con una gara di Serie A2 tra Cantù e Rimini su Rai Sport, mentre il calcio a 5 maschile propone l’interessante sfida Meta Catania-Genzano alle 20:30, disponibile su Sky Sport Calcio. Grazie a questa programmazione, la giornata sportiva si presenta ricca di emozioni per tutti i gusti, con appuntamenti sia in chiaro che in pay TV che accontenteranno qualunque tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:30 Indiana-Oklahoma City, NBA (Sky Sport NBA, Sky Sport 1)

Indiana-Oklahoma City, NBA (Sky Sport NBA, Sky Sport 1) 20:45 Cantù-Rimini, Serie A2 (Rai Sport)

Calcio a 5 Maschile

20:30 Meta Catania-Genzano, Serie A Futsal (Sky Sport Calcio)

Ciclismo

15:25 Valserhone – Combloux (139,1 km) (6a tappa), Giro del Delfinato (Eurosport)

Valserhone – Combloux (139,1 km) (6a tappa), Giro del Delfinato (Eurosport) 15:50 6a tappa, Giro del Delfinato (Rai Sport)

Rugby

09:05 Crusaders-Blues, Super Rugby (Sky Sport 1, Sky Sport Max)

Tennis

11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

