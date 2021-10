Squalificati Serie A: Luiz Felipe fermato per un turno

19-10-2021 17:18

Il brasiliano Luiz Felipe, espulso alla fine della partita di sabato tra Lazio e Inter, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, che lo ha anche multato di 5000 euro, per essere saltato sulle spalle di Correa generando un ulteriore parapiglia tra i calciatori delle due squadre. Sono stati fermati per una giornata anche gli altri espulsi, entrambi per doppia ammonizione, dell’ottava giornata di Serie A Roberto Pereyra dell’Udinese e Riccardo Sottil della Fiorentina, inoltre è stato fermato Morten Thorsby della Sampdoria, che era diffidato. Squalificato per una giornata anche l’allenatore della Samp Roberto D’Aversa, espulso per aver contestato con veemenza entrando in campo una decisione arbitrale. Infine, multa di 10000 euro al Milan i cui tifosi hanno indirizzato laser verso i calciatori del Verona.

OMNISPORT