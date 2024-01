SS Lazio, Enrico Lotito: "Da qui a fine stagione saranno tutte finali. Spero in una vittoria domani"

Mentre sulla situazione infortunati: "C'è ancora qualche defezione, cercheremo di sopperire assenze"

09-01-2024 19:23

“La partita di domani è un derby, speriamo di assistere un bello spettacolo. Spero in una vittoria per festeggiare un grande compleanno. Quale sarà il calciatore decisivo? Il gruppo, non c’è un solo giocatore. E’ presto per dire dove potrà arrivare la Lazio, le prossime partite saranno tutte finali”. Così il dirigente della SS Lazio, Enrico Lotito, a margine dell’iniziativa organizzata in Regione per celebrare i 124 anni della società. “Situazione infortuni? C’è ancora qualche defezione ma cercheremo di sopperire le assenze. Alberto e Immobile ancora out? E’ presto per dirlo – ha continuato -. Lo stadio domani sarà quello delle grandi occasioni, i tifosi già oggi a Formello hanno mostrato la vicinanza alla squadra”. Mentre sul possibile arrivo del calciatore della Cremonese, Valeri, ha detto: “è presto per dirlo”.