SS Lazio, l'Assessore Palazzo: "Onorati di festeggiare il compleanno della società"

"Domani tiferemo per una tifoseria sana che sappia ricordare i valori dello sport"

09-01-2024 19:23

“Siamo onorati di aprire le porte per festeggiare il compleanno della Società Sportiva Lazio, una società che ha una storia lunghissima e che la vede essere la prima polisportiva in Europa. Una società che ha portato in alto i valori dello sport, anche attraverso le gesta di grandissimi campioni”. Così l’Assessore della Regione Lazio allo Sport, Elena Palazzo, a margine dell’iniziativa organizzata in Regione per celebrare i 124 anni della SS Lazio. “Per chi tifiamo domani al derby? Noi per una tifoseria sana che sappia ricordare i valori dello sport – ha continuato -. Per chi tiferò? Lazio”