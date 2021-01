Stadio Flaminio, l'As Roma nuoto presenta un progetto

Una proposta concreta per la riqualificazione dello Stadio Flaminio è stata proposta dalla As Roma Nuoto, che lo vorrebbe realizzare insieme a un gruppo di privati. L’annuncio è arrivato dall’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia: “I proponenti, secondo il progetto presentato, prevedono di riqualificare lo stadio mantenendone sia la struttura originaria, per la valenza architettonica del capolavoro di Nervi, sfruttando anche i risultati del Piano di Conservazione che abbiamo presentato lo scorso ottobre, sia la vocazione fortemente sportiva. Il progetto prevede infatti “la pratica di differenti discipline sportive come calcio, scherma, nuoto, danza, ginnastica”.

L’intento non è solo quello di riqualificare lo stadio: “I proponenti hanno inoltre manifestato l’obiettivo di riqualificare anche la zona circostante, in un’ottica fortemente green con l’impiego di materiali riciclabili, impianti a basso consumo ed energie rinnovabili, lo sviluppo della mobilità dolce. Posso dire con soddisfazione che il lungo percorso della nostra Amministrazione portato avanti in questi anni fatto di iniziative utili al recupero di impianti abbandonati con incontri, colloqui, ricerche e interlocuzioni con diversi soggetti potenzialmente interessati, sta iniziando finalmente a dare i suoi frutti”.

OMNISPORT | 18-01-2021 17:54