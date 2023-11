Stadio, Sala: "Fuori Milano? Sarà ingestibile"

"Non abbiamo svolto sufficientemente la nostra parte, ma non considero questa partita finita"

16-11-2023 15:59

“Non commento perché non so niente, non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale. Ripeto: le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Credo che uno stadio non a Milano sia ingestibile. Non so quanti vigili abbia Rozzano, ma come fa a schierarne cento quando c’è la partita? Qui è illusorio, secondo me si stanno raccontando un sacco di frottole” ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della conferenza ‘Piero della Francesca. Un capolavoro riunito’ a Palazzo Marino. “Credo che sia un errore macroscopico delle società ma credo che dal loro punto di vista possono recriminare il fatto che da noi c’è il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi. Non voglio considerare questa partita finita. Credo che noi dobbiamo fare ancora meglio la nostra parte. Non l’abbiamo fatta sufficientemente bene” ha continuato il sindaco.