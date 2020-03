Stadium chiuso, l'idea dei tifosi della Juve è meravigliosa

Lo spettacolo a porte chiuse sta per cominciare. La sfida tra Juve e Inter, come tutte le altre partite del campionato fino al prossimo 3 aprile, si giocherà senza tifosi sugli spalti. Una sensazione spiacevole, senza dubbio strana, sicuramente poco congeniale a uno sport ricco di passione come il calcio. Eppure, c’è chi ha pensato a come addolcire la pillola in modo molto gradevole.

L’iniziativa

L’idea è partita al sito Tuttojuve. “Stadium vuoto? Riempiamolo di messaggi bianconeri”, è il titolo dell’iniziativa lanciata in homepage. “Facciamo sentire la nostra passione bianconera e inondiamo il web di messaggi di incoraggiamento per la partita di domenica. Recapiteremo i migliori ai giocatori”, assicurano i responsabili.

Il primo messaggio

Il primo a raccogliere l’invito è proprio il direttore Massimo Pavan, che su Instagram posta due foto dello Stadium – vuoto e pieno – e lancia il segnale di battaglia: “Da così a così, i vostri messaggi per incitare la squadra”. Con un’altra frase a corredo: “Hanno vietato l’ingresso ai tifosi ma non alla passione bianconera. Per non lasciarli soli”.

La curva virtuale

Sono già tantissimi i tifosi che hanno risposto al messaggio, mostrando di apprezzare l’iniziativa. Tra i primi ad accomodarsi nella curva virtuale c’è Giuseppe: “Mancherà il 12 in campo…ma sono sicuro ci saranno 11 leoni pronti a sbranare l’avversario…fino alla fine…forza Juve“. Antonio avrebbe dovuto essere allo Stadium: “Non sarà la stessa cosa in tv, ma c’è solo una cosa che potrebbe farmi passare una domenica notte come mi auguro tutto il mondo che ama questa squadra vorrebbe. Per favore tirate fuori l’orgoglio e fateci godere, il mio cuore è vostro”.

I messaggi

Claudio vede complotti: “Farebbero di tutto per farci cadere…ce la stanno mettendo tutta quest’anno! Pensate che il loro unico obiettivo è… altro”. Simone preferisce incoraggiare i suoi beniamini: “Dai ragazzi, crediamo in voi. Sappiamo tutti quanto valete. CR7 facci sognare, sei il migliore di tutti i tempi! FINO ALLA FINE FORZA JUVE”. Mentre Emilio rispolvera il famoso motto di Boniperti: “Vincere è l’unica cosa che conta”. Ma le risposte sono tantissime e variegatissime. E c’è chi propone: “Mettete gli effetti sonori allo stadio, facciamo in modo che i ragazzi avvertano anche a livello uditivo la vicinanza dei tifosi”.

SPORTEVAI | 07-03-2020 11:19