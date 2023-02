Stankovic: "Non avrei mai potuto rifiutare la Samp"

Il tecnico dei blucerchiati: "Lottare ti fortifica, fiero dei miei ragazzi"

12-02-2023 16:39

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Sono fiero di essere qui. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sarebbe bastato un attimo: ‘Non ce la faccio, vado via’. Invece il buon marinaio non si vede con il mare piatto, ma quando è in tempesta”.

“Sarei venuto qui anche se la Sampdoria fosse stata in una situazione peggiore. Mai avrei potuto dire di no. Lottare ti fortifica, e ogni giorno vado sempre più fiero dei miei ragazzi. Il mio primo giorno dissi alla squadra: ‘La maggior parte delle volte mi servirà l’uomo, prima che il giocatore’. Ecco, posso garantire che qui ho degli uomini”.