Stefan Bircevic tra rammarico e consapevolezza

Stefan Bircevic non nasconde il proprio rammarico. "Avremmo potuto vincere tutto" ha detto il cestista del Partizan di Belgrado ad Arena Sport.

"La stagione è stata interrotta mentre il nostro stato di forma aumentava di giorno in giorno – ha spiegato il giocatore della squadra allenata da Andrea Trinchieri -. Eravamo primi in classifica in ABA e ben posizionati in Eurocup. Se c’è una formazione che ci ha rimesso a livello sportivo è la nostra, ma siamo consapevoli della gravità della situazione che si è venuta a creare con il Coronavirus: la cosa più importante è stiamo tutto bene e che ci atteniamo a quanto ci viene domandato per salvaguardare la salute nostra e dei nostri cari".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 17:05