Con Stefania Sandrelli al Lido di Venezia arrivano sessant’anni di cinema italiano che lei, musa e al tempo stesso interprete indipendente e restia a categorizzazioni, accoglie e preserva con la medesima cura che ha riposto in una vita che non ha mai permesso la dominasse.

L’attrice il premio Bianchi (Sngci) e porta al festival Acqua e anice (Giornate degli autori) di Corrado Ceron, in cui è un’ex star da balera in un viaggio a tappe tra amici e musicisti e luoghi in cui è stata felice, con ultima meta Lugano. A guidare il furgoncino una ragazza, (Silvia D’Amico) e per un tratto un suo musicista (Paolo Rossi).

A Venezia, Stefania Sandrelli ha una storia da raccontare anche crudele e dolorosa, che affida a un’intervista rilasciata a Repubblica che mostra un lato violento della sua esistenza e che vede coinvolto un ex calciatore della Lazio, del quale ha omesso il nome.

Stefania Sandrelli molestata e picchiata da un ex calciatore

“Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva fare sesso con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia”, ha confidato la Sandrelli.

Una vicenda straziante che emerge oggi, a decenni di distanza, con una maturità e una coscienza da donna che ha vissuto appieno i suoi 76 anni e che non intende ammettere o tollerare che accada ad altre donne ciò che ha dovuto affrontare.

La terribile testimonianza dell’attrice

“Io non sono stata violentata. Ma ho avuto un’esperienza terribile con un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa. Era il fidanzato di Gigliola, una delle mie migliori amiche, che mi ospitava a casa sua. Era una delle prime volte che stavo a Roma. Quel giorno eravamo pieni di bambini, anche Gigliola aveva una bambina adorabile, Cristina. Dice: “Facciamo due macchine, ti accompagno io”. Era il ragazzo di Gigliola. Guarda, io ho tanti difetti, ma sono in buona fede, sempre. Sono distratta, sono miope…a un certo punto vedo che mi viene incontro, mi dice ti aspetto, realizzo che si aspettava di fare sesso e io non volevo nel modo più assoluto”.

L’atmosfera che descrive è di pesantezza e disorientamento. E di inaccettabile orrore, per quanto le è stato inflitto:

“In quella cabina mi ha menato, mi ha gonfiato gli occhi, ha rotto la faccia, le ossa, ero più morta che viva. Gigliola ha pianto, abbiamo pianto insieme, mi ha dovuto recludere in una specie di scantinato per non farmi vedere”, i ricordi che sono affiorati in questa drammatica intervista nel corso della quale Stefania Sandrelli ha parlato di Gino Paoli, il loro rapporto, la figlia Amanda e il grande amore per Giovanni Soldati, che le è accanto ancora oggi dopo le voci di crisi.

La denuncia e il silenzio sull’identità dell’ex Lazio

Quanto accaduto non ha avuto la risonanza che avrebbe dovuto avere all’epoca dei fatti, ma Gigliola la sua amica le è stata accanto, senza mai privarla del suo sostegno:

“E ha chiamato i carabinieri. Lei non l’ha mai più visto. Era una cosa che avevo rimosso, è stata una cosa pazzesca”.

Una cosa inaccettabile, inaudita che l’attrice ha deciso di condividere solo adesso, smossa da una storia narrata nel suo film intensa e partecipata e che ha rimesso al centro la persona, una donna provata ma che non si vuole arrendere.

