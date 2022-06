10-06-2022 12:03

Con l’ultimo post pubblicato nelle stories da Andrea, figlio primogenito di Stefano Tacconi, cresce la certezza che ai timori è subentrata la progressiva consapevolezza di un percorso importante, ma con più fiducia e ottimismo.

L’ex portiere della Juventus, dell’Avellino e della Nazionale protagonista di un calcio romantico e generoso, personaggio sui generis, senza filtri, amato in maniera altrettanto totalizzante dal pubblico di tifosi e appassionati è sulla via della ripresa, dopo quel 23 aprile. Stefano Tacconi sta progredendo, con i tempi e le implicazioni dal punto di vista medico.

Andrea Tacconi annuncia la riabilitazione del padre Stefano

“Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo”, ha scritto nella tarda mattinata di venerdì 10 giugno Andrea, figlio del campione che ha costantemente mantenuto vivo quel filo rosso con i sostenitori, che hanno manifestato in ogni modo e con una presenza affettuosa la stima nei confronti di suo padre.

Tacconi ha lottato contro le conseguenze di quell’emorragia che il 23 aprile scorso, nel corso di un evento ad Asti, lo ha colpito e costretto a recarsi al pronto soccorso compresa la gravità del suo malore, un malessere manifestatosi con un banale mal di testa al mattino e che, a posteriori, era uno dei segnali di quanto sarebbe avvenuto nel pomeriggio.

La battaglia di Tacconi dopo il malore

L’ex giocatore, oggi imprenditore nel settore del vino e attivo nel settore, ha progressivamente acquisito una certa mobilità dopo gli interventi seguiti all’accertamento, al pronto soccorso di Alessandria, della gravità delle conseguenze dell’emorragia cerebrale che sembra sia stata determinata da un aneurisma.

In questo mese e mezzo, Tacconi ha superato operazioni importanti, l’ultima delle quali come spiegato in un bollettino dal prof. Andrea Barbanera, primario di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dettato da un iter indispensabile per avviare l’annunciata fase della riabilitazione.

“Un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione”, recitava quel bollettino lunedì scorso, dopo l’operazione.

Laura Speranza rompe il silenzio: “Stefano è forte”

Come la stessa Laura Speranza, moglie di Tacconi, ha ribadito a Mattino Cinque a Federica Panicucci e mostrato da suo figlio Andrea in una diversa storia i lenti miglioramenti di Tacconi sono dimostrati dalla ripresa di piccole attività quotidiane, come leggere una rivista, provare a tenere in mano una penna, qualche lettera scritta di suo pugno.

S+L e poi LOVE sembrano scritte in modo evidentemente incerto, ma è l’inizio di una nuova fase che la famiglia annuncia con una rinnovata capacità di affidarsi proprio a quel coraggio, quello slancio che Stefano Tacconi ha sempre dimostrato. In campo e fuori.

