Tacconi migliora e scrive una dedica alla moglie dopo l'operazione

Due iniziali, una S più una L, scritte a mo’ d’incisione su un albero e la parola “love”. Le condizioni di Stefano Tacconi sono in continuo miglioramento: lo dimostra la dedica d’amore per sua moglie rilasciata su un fogliettino di carta appena sveglio, direttamente dal letto d’ospedale.

Tacconi e il messaggio d’amore rivolto a sua moglie “S+L love”

Secondo quanto raccontato da sua moglie Laura nel corso di un programma televisivo, l’ex portiere della Juventus ultimamente riesce addirittura a leggere i giornali e le riviste. E a quanto pare, ora ha ripreso anche a scrivere. “Subito dopo essersi svegliato ha voluto un foglio e una penna, come mi ha detto un’infermiera, e ha scritto S più L con accanto Love. È stata un’emozione indescrivibile”, ha raccontato Laura.

Tacconi: lunedì scorso un altro intervento chirurgico, ma non c’è da preoccuparsi

L’ex portiere della Juventus, ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria dopo l’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha colpito lo scorso 23 aprile, mentre si trovava ad Asti per un evento benefico, lunedì scorso è stato nuovamente sottoposto a intervento chirurgico. Un intervento previsto nel suo percorso di cure e non dovuto a un peggioramento clinico.

Tanto che anche il figlio Andrea, attraverso i social, ha voluto far sapere che le condizioni di suo padre sono in continuo miglioramento: “Subito dopo l’operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma) con love”, ha scritto in una storia su Instagram pubblicando la foto del biglietto scritto dal padre.

L’ultimo bollettino medico: “Tacconi verso la riabilitazione”

La notizia che l’ex portiere bianconero si sarebbe dovuto sottoporre ad una nuova operazione aveva fatto preoccupare. E invece, come chiarito dal bollettino medico diffuso successivamente dall’ospedale dove è ricoverato, si è trattato di un intervento programmato. “Un intervento – ha riferito Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia del nosocomio piemontese – per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione. Non si è quindi trattato di un’operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute, ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura. Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione”.