Stefano Tonut: “Il mio sogno è l’Eurolega"

Ogni giocatore ha i propri sogni da inseguire. Non è da meno Stefano Tonut, ala azzurra che vorrebbe provare a coronare il suo sogno, ovvero quello di giocare in Eurolega. Dall’altra parte, Venezia, sta facendo di tutto per cercare di convincere Tonut a rimanere con un nuovo contratto.

Poche parole ma chiare e dirette quelle del giocatore dell’Umana Reyer Venezia. “Sono legatissimo a Venezia, ho ancora contratto per il prossimo anno con un opzione per il prossimo, questo è ben chiaro sottolinearlo. Però sono arrivato ad un momento della carriera dove mi piacerebbe coltivare quel sogno che hanno tutti i bambini che iniziano a giocare a pallacanestro: il mio sogno è di potere competere al massimo livello possibile, in questo caso si tratta dell’Eurolega, e vederlo realizzato sarebbe qualcosa di fantastico”.

Di contro come dicevamo e come riportato da La Nuova Venezia, la Reyer ha proposto un prolungamento del contratto con cospicuo adeguamento economico da 190.000 a 230.00, fermo restando che per strappare l’ultimo MVP della stagione serve un buyout di circa 150.000

Appuntamento fissato per giovedi 24 giugno dove è previsto un nuovo incontro tra Tonut e la società orogranata

OMNISPORT | 16-06-2021 10:53