Open del Canada, giorno, punteggio e avversaria uguali: Giorgi batte Mertens come un anno fa!

10-08-2022 19:13

Il 10 agosto 2021 Camila Giorgi batteva per 6-3 7-5 la belga Elise Mertens al primo turno dell’Open del Canada giocato sul cemento di Montreal e poi da lei vinto. Oggi, per un’incredibile coincidenza, la 30enne marchigiana ha battuto nello stesso giorno dell’anno e con lo stesso punteggio la stessa avversaria! Le uniche differenze erano che, nell’alternanza delle sedi del massimo torneo canadese, oggi si è giocato sul cemento di Toronto (gli uomini invece stanno giocando a Montreal mentre un anno fa era esattamente il contrario) e il turno era il secondo, dato che al primo l’azzurra si era sbarazzata della vincitrice degli ultimi US Open Emma Raducanu, per cui Camila adesso è negli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del derby statunitense tra Jessica Pegula, battuta dall’azzurra in semifinale in tre set nella città del Quebec un anno fa, e Asia Muhammad.

Poco più di un’ora e mezza la durata del match, con Giorgi che è andata subito avanti 4-0 nel primo set e, malgrado abbia perso un paio di volte il servizio, nel sesto game lo ha strappato per la terza volta alla sua avversaria chiudendo poi il parziale al nono game e al terzo set point consecutivo. Solo due break all’inizio del secondo set, il primo subito da Mertens nel terzo game, il secondo restituito da Camila immediatamente dopo, quindi quello decisivo è arrivato nell’undicesimo gioco, con la marchigiana che poi ha servito per il match senza tremare e ha chiuso la pratica alla prima occasione.