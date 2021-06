Stevan Jovetic dà un consiglio a Vlahovic

Dopo quattro stagioni al Monaco, l’ultima delle quali con un buon minutaggio, Stevan Jovetic deciderà il proprio futuro da free agent, non avendo rinnovato il contratto con il club del Principato.

Intervistato da ‘Tuttosport’ l’esperto attaccante montenegrino non ha escluso la possibilità di tornare in Serie A: “Tra Fiorentina e Inter ho giocato quasi sette anni in Serie A, l’Italia sarà sempre la mia seconda casa. Mi piacerebbe tornare, ma ho anche proposte stimolanti da altre Nazioni. Vedremo… Presto deciderò”.

Jovetic si è poi soffermato a lungo su Dusan Vlahovic, rivelazione del girone di ritorno con la Fiorentina e già nel mirino di parecchi top club italiani ed esteri:

“Dusan ha fatto benissimo con la Fiorentina e ora si parla di un interessamento della Juventus. Ci sono passato anche io, qualche anno fa, ma la tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l’ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina. Sono decisioni personali, ma non mi stupisce che un top club come la Juventus lo voglia: Vlahovic ha tecnica, velocità, forza fisica e senso del gol. E notevoli margini di miglioramento”.

Secondo ‘JoJo’, Vlahovic dovrebbe concludere la maturazione a Firenze: “Dusan sarà il miglior centravanti dei prossimi anni assieme a Erling Haaland, penso sia pronto per la Juventus, ma giocare un altro anno a Firenze non gli farebbe male”.

Infine una battuta sulla prossima Serie A: “La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter non mi ha sorpreso, ma la Juventus tornerà grande. Mi aaspetto una Serie A come ai tempi d’oro grazie al ritorno dei migliori tecnici, da Mourinho ad Allegri fino a Sarri”.

OMNISPORT | 12-06-2021 12:45