Storica sconfitta casalinga per gli All Blacks

27-08-2022 13:34

Nella terza giornata del Rugby Championship dell’emisfero australe storica sconfitta degli All Blacks. L’Argentina all’Orangetheory Stadium di Christchurch è infatti riuscita a battere per la prima volta nella sua storia a casa sua la Nuova Zelanda col punteggio di 25-18, decisive la meta di Gonzalez e le trasformazioni di Boffelli. Successo casalingo invece per l’Australia all’Adelaide Oval sul Sudafrica per 25-17. Dopo tre partite giocate Australia e Argentina sono in testa con 9 punti, la Nuova Zelanda ne ha 5 e il Sudafrica 4.