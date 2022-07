10-07-2022 00:00

Thomas Strakosha potrebbe presto finire al Manchester United. Come riporta The Sun, il portiere albanese classe 1994, che ha da poco finito la sua esperienza alla Lazio, si sta avvicinando infatti ai Red Devils per fare il vice di David De Gea.

Dopo i contatti con Fulham, Nottingham Forest e Chelsea, Strakosha andrebbe così allo United per sostituire Dean Hederson, andato in prestito proprio al Nottingham. E il nuovo tecnico Erik Ten Hag vuole un secondo portiere di livello.